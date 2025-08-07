2025 TUS/2 sınav tarihi, Tıp Fakültesi mezunları tarafından merakla araştırılıyor. Doktorluk mesleğine adım atmak ve istedikleri branşı seçmek için TUS'a hazırlanan binlerce kişi tarih sorgulamalarına başladı. Sınava girecek adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, 2025 TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı? TUS/2 sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? TUS/2 ne zaman? İşte, ayrıntılar...

TUS/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara dair bilgiler 7 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı.

TUS/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

TUS/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 2. Dönem, 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav kapsamında uygulanacak Temel Tıp Bilimleri Testi, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek. Aynı şekilde, Klinik Tıp Bilimleri Testi de 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.