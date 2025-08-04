Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvuruları, görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Eğitim öğretim dönemi yaklaşırken başvuru tarihleri ve şartlarına dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2025 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu için gerekli evraklar neler? Ücretli öğretmen olma şartları neler?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ücretli öğretmenlik başvuruları, illere ve ilçelere göre farklı tarihlerde alınmaktadır. Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında başlamaktadır. 2025 yılı itibarıyla bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri duyurularını paylaşmaya başladı.

Örneğin, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruları 18 Ağustos’a kadar sürecek. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise başvuru sürecini 15 Ağustos itibarıyla tamamlayacak.

Adayların, bulundukları il ve ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri önem taşımaktadır. Başvuru sonuçları, genellikle SMS ya da e-posta yoluyla adaylara iletilmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okuldan verilecek)

Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

Sağlık Raporu (6 Aylık)

Bir adet fotoğraf

Varsa diğer sertifikalar

Varsa KPSS Sonuç Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLMA ŞARTLARI NELER?