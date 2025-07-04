Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/2) uygulanmasına artık saatler kaldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav, 7 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. Peki, 2025 YDS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 YDS/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?
2025 YDS/2 NE ZAMAN?
ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2025-YDS/2 oturumu 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
2025 YDS/2 KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
2025-YDS/İngilizce sınavı, 81 ilde 87 sınav merkezinde, toplam 205 bina ve 2.689 salonda yapılacak. Sınav, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak olup, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
68.666 adayın başvuru yaptığı sınavda, emniyet personeli dâhil 10.533 görevli yer alacak. Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan sınavda adaylara 180 dakikalık cevaplama süresi tanınacak.