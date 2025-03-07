Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:25

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:25

Yılda iki kez gerçekleştirilen YDS, pazar günü ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak. Yabancı dil bilgilerini ölçmek için sınav öncesi son hazırlıklarını yapan adaylar, 2025 YDS/1 sınavının başlangıç saati ve soru sayısı gibi detayları merakla araştırıyor. Peki, 2025 YDS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 YDS/1 sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte, ayrıntılar...

2025 YDS/1 NE ZAMAN?

YDS sınavı 9 Mart 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

2025 YDS/1 KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

9 Mart 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olan 2025-YDS/1 sınavına katılacak adaylar, sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda, engelli adaylara, uygun görülmesi durumunda 30 dakika ek süre verilecek. Sınavda, adaylara İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde çoktan seçmeli sorular sorulacak. Ayrıca, 15 dilde toplam 8 açık uçlu çeviri sorusu yer alacak.