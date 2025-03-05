Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:08

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:08

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları mart ayında başlayacak. Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. ortak sınavlarının tarihi yaklaşırken, öğrenciler hazırlıklarına devam ediyor. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 1.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?

6, 7, 8, 9, 10 SINIF ORTAK SINAV TAKVİMİ

Bakanlık tarafından yayınlanan takvime göre bu sene belirlenen kademeler ve dersler şu şekilde;

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 ORTAK SINAV TAKVİMİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.