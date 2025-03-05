2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları başladı mı? HMGS başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:37

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:37

Hukuk alanında kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için kritik öneme sahip Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav, 2025 yılında iki kez gerçekleştirilecek. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları başladı mı? HMGS başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI (HMGS) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, adaylar 5 Mart 2025 itibarıyla başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru süresi 17 Mart'a kadar devam edecek.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI (HMGS) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. 27 Nisan'da yapılacak sınavın kılavuzu, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı.