2025 YKS açıklandı: Tercih edilebilecek en iyi 2 yıllık bölümler: Hangi meslekler öne çıkıyor?

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Bu yıl YÖK, yalnızca popüler lisans programlarını değil, aynı zamanda iş dünyasının hızla ihtiyaç duyduğu ön lisans bölümlerini de tercih seçeneklerine ekledi. Yapay zekâdan yenilenebilir enerjiye, dijital sağlıktan tarım teknolojilerine uzanan bu programlar, kısa sürede mezuniyet ve istihdam avantajıyla öne çıkıyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM TEKNİKERLİKLERİ

YÖK’ün yeni programları arasında yer alan Yenilenebilir Enerji Teknikerliği, Karbon Yönetimi, Hidrojen ve Enerji Depolama, Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği ile Su ve Atık Yönetimi gibi bölümler, sürdürülebilir ekonomi hedefleriyle uyumlu olarak hazırlandı . Öğrenciler, iklim değişikliğine karşı çözümler geliştirebilecek teknik bilgi kazanacak.

DİJİTALLEŞEN SAĞLIK EĞİTİMİ

Dijital Sağlık Sistemleri, Tele‑Sağlık ve Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği bölümleri, hastane yönetiminden e-Nabız ve dijital hasta kayıt sistemlerine kadar geniş bir alana hitap ediyor. Sağlık bilişimi alanında mezun olan adaylar, modern sağlık altyapılarında çalışmaya hazır hale geliyor.

AKILLI SİSTEMLER & TARIM TEKNOLOJİLERİ

Akıllı Altyapılar, Otonom Sistemler, İnsansız Araç (Drone) Teknolojisi ve Akıllı Sera Teknolojileri gibi programlar, endüstri, tarım ve lojistik sektörlerinde yenilikçi çözümler sunacak teknik kadrolar yetiştiriyor.

TEKNOLOJİYE YÖNELİK KISA SÜRELİ TEKNİK EĞİTİM

Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi ile Çevre Sağlığı ve Risk Yönetimi, Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri gibi bölümler, şirket ve kamuda dijital altyapıların kurulması ve çevre atık yönetimi konularında eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kapılarını açıyor.