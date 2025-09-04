YKS ek tercih takvimi için geri sayım başladı. Merkezi yerleştirmelerin ardından üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar boş kontenjanlara odaklandı. Peki, 2025 YKS ek tercih başvuruları ne zaman? YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? İşte, ayrıntılar...

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2025 YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos’ta açıklandı. Yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri ise 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu takvime göre ek tercih sürecinin Eylül ayının 2. veya 3. haftasında başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl, 2024 YKS tercih sonuçları 13 Ağustos’ta ilan edilmiş, ek tercih başvuruları ise 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle bu yıl da ek tercih döneminin benzer bir tarihte başlaması öngörülüyor.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, ek tercihlere ilişkin kılavuz ÖSYM tarafından yayımlanacak. Kılavuzda, üniversitelerde yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar ile bu kontenjanlara ait taban puanlar yer alacak. Ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden yapılacak.

2025-YKS merkezi yerleştirme döneminde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme tercihinde bulunamayacak. Ek yerleştirme tercihinde bulunabilmek için adayların, 2025-YKS’de hiçbir programa yerleşmemiş olmaları gerekiyor.

Kılavuzda belirtilen programları tercih edebilmek için, adayların ilgili programın puan türünde belirtilen en küçük puana eşit veya daha yüksek bir puana sahip olmaları şart. Özel yetenek sınavı ile bir programa yerleşen adaylar ise ek tercih yapma hakkına sahip olacak.

Adaylar ek yerleştirme sürecinde en fazla 24 tercih yapabilecek.