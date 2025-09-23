2025 YKS için ek tercih başvuru kılavuzu bekleniyor. İlk tercihlerde istedikleri programlara yerleşemeyen öğrencilerin umudu ek yerleştirmelere kaldı. Peki, 2025 YKS ek tercihler başladı mı? ÖSYM YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2025 YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, YKS ek tercih döneminde adayların tercih yapabileceği boş kontenjanlar ile başvuru koşullarını içeren ek tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Geçtiğimiz yıl 6 Eylül’de başlayan ek tercih işlemlerinin bu yıl da eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Resmi tarihler duyurulduğunda başvurular, ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonrasında boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Ancak merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.