YKS ek tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza göre hareket edecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışma yürütüyor. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS tercih ücreti belli oldu mu?

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra bilgileri ÖSYM’ye iletecek. Boş kalan kontenjanlarla kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak. YKS ek tercih takvimi henüz ilan edilmedi. Kılavuzun en geç bu hafta içerisinde açıklanması ve ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih işlemleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.

Ek tercihlerde merkezi tercihlerin aksine öğrencilerden tercih ücreti alınacak. Kılavuzda tercih ücreti ve diğer detaylara ilişkin bilgiler yer alacak.