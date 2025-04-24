2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 YKS ne zaman?
TYT, AYT ve YDT sınavları için ayrı ayrı Şubat ayında başvurular yapılırken gözler sınav takvimine çevrildi. Peki, 2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 YKS ne zaman?
Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca adayın gözü, 2025 YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına sayılı günler kala, ÖSYM’nin resmi duyurusu merakla bekleniyor. Peki, 2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 YKS ne zaman?
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.
Önceki yıllarda olduğu gibi, sınav giriş yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Bu doğrultuda, 2025 YKS sınav giriş belgelerinin haziran ayının ilk günlerinde adayların erişimine sunulması öngörülüyor. Adayların sınav yerlerini öğrenmek ve giriş belgelerini almak için ÖSYM’nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.
ADAYLAR BELGELERİNİ NEREDEN ALACAK?
Sınav giriş belgeleri yalnızca dijital ortamda erişime sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS (https://ais.osym.gov.tr) şifreleriyle sisteme giriş yaparak, sınava girecekleri okulu, salonu, sıra numarasını ve sınav saatlerini görebilecek.
Belge üzerinde yer alan fotoğraf, adayın sınav günü kimlik kontrolü için de kullanılacak.
2025 YKS OTURUM TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 YKS oturumları şu şekilde olacak:
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi
AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar
YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar
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