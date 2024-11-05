Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:01

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:01

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavına büyük bir heyecan ve hazırlık süreciyle yaklaşıyor. Sınav hazırlıkları hızla devam ederken, adaylar sınav günü için geri sayıma geçtiler. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman? 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? TYT ve AYT başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

2025 YKS SINAVI NE ZAMAN?

2025 yılına ilişkin YKS takvimi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl YKS oturumları, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılmıştı. 2025 yılı YKS tarihleri ise bu yılın Kasım ayında duyurulması beklenen 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip ederek sınav tarihlerini öğrenebilecek ve hazırlık süreçlerini buna göre planlayabilecekler.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM 2025 Sınav Takvimi henüz yayınlanmadı.

YKS SINAVI OTURUMLARI NELERDİR?

TYT (Temel Yeterlilik Testi): Adayların temel bilgi ve yeteneklerini ölçen bu ilk oturum, üniversiteye giriş puanının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

AYT (Alan Yeterlilik Testi): Adayların seçtikleri alanlara göre bilgilerini değerlendiren ikinci oturumdur ve özellikle alan derslerindeki başarıyı ölçmektedir.

YDT (Yabancı Dil Testi): Yabancı dil bölümlerini tercih etmek isteyen adaylar için düzenlenen bu test, farklı dillerde yapılır ve dil yeterliliğini ölçer.

YKS ile ilgili detaylı bilgiler açıklandıkça bu sayfada güncellemeler yapılacak ve en güncel bilgilere buradan ulaşılabilecek.