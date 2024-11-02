2025 YKS: 2025 üniversite sınavı ne zaman? YKS başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 02.11.2024 - 09:41

Güncelleme: 02.11.2024 - 09:41

Üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilerin 2025 YKS sınav tarihi araştırmaları devam ediyor. Üniversitede okuyabilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 2025 yılında YKS oturum tarihlerini sorguluyor. Peki, 2025 üniversite sınavı ne zaman? YKS başvurusu nasıl yapılır?

2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netleşmedi. Bu yıl YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

YKS'nin gelecek yıl oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfındaysanız, başvurunuzu kendi okulunuzda bulunan bu işle görevli öğretmenleriniz aracılığıyla , ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden ya da ÖSYM Sınav Koordinatörleri aracılığıyla yapabilirsiniz.