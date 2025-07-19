2025 YKS sözel bölümler neler? Hangi bölümler SÖZ taban puanı ile alıyor?

Sözel puan türüyle tercih yapacak öğrenciler, hangi bölümlerin kendilerine açık olduğunu merak ediyor. Sözel alandan öğrenci kabul eden lisans bölümlerinin neler olduğu araştırılıyor. İşte YKS’de sözel puanıyla tercih edilebilecek tüm 4 yıllık lisans programları...

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ (SÖZEL – SÖZ)

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte & Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte & Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte & Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte & Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte & Yüksekokul)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Yeni Medya (Fakülte & Yüksekokul)

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı