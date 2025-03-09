2025 YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

2025-YÖKDİL/2 sınavı için başvuru tarihleri, yılın ilk YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

2025 YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 17:17

2025 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yıl başında yayımlanan sınav takvimiyle duyuruldu. 16 Şubat’ta açıklanan YÖKDİL/1 sonuçlarının ardından adaylar, ikinci sınav dönemi için süreci yakından takip ediyor. Peki, 2025 YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2025 YÖKDİL sınav takvimi doğrultusunda, yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru tarihleri netleşti. Buna göre, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.


Etiketler: #yökdil #YÖKDİL/2 #ösym

İlgili Haberler

ÖGG sınavı ne zaman? 114. Dönem ÖGG sınavı tarihi belli oldu mu?

ÖGG sınavı ne zaman? 114. Dönem ÖGG sınavı tarihi belli oldu mu?
2025 YDS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 YDS/1 sınavı kaç dakika, kaç soru?

2025 YDS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 YDS/1 sınavı kaç dakika, kaç soru?
MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler