2025 YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?
2025-YÖKDİL/2 sınavı için başvuru tarihleri, yılın ilk YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?
2025 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yıl başında yayımlanan sınav takvimiyle duyuruldu. 16 Şubat’ta açıklanan YÖKDİL/1 sonuçlarının ardından adaylar, ikinci sınav dönemi için süreci yakından takip ediyor. Peki, 2025 YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...
YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2025 YÖKDİL sınav takvimi doğrultusunda, yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru tarihleri netleşti. Buna göre, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
2025-YÖKDİL/2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.
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