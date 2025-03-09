Yayınlanma: 09.03.2025 - 17:17

Güncelleme: 09.03.2025 - 17:17

2025 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yıl başında yayımlanan sınav takvimiyle duyuruldu. 16 Şubat’ta açıklanan YÖKDİL/1 sonuçlarının ardından adaylar, ikinci sınav dönemi için süreci yakından takip ediyor. Peki, 2025 YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2025 YÖKDİL sınav takvimi doğrultusunda, yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru tarihleri netleşti. Buna göre, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.