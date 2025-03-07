ÖGG sınavı ne zaman? 114. Dönem ÖGG sınavı tarihi belli oldu mu?
2025 yılı Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavı tarihleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? 114. Dönem ÖGG sınavı tarihi belli oldu mu?
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025 yılı sınav takvimi ile Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavı tarihlerini açıkladı. Takvimde, Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavlarının tarihlerine yer verildi. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? 114. Dönem ÖGG sınavı tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...
114. DÖNEM ÖGG SIAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı, 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
Etiketler: #ÖGG #ögg sınavı #emniyet genel müdürlüğü
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