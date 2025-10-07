Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025 YÖS/2 sınavı ne zaman? 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

7.10.2025 12:28:00
Yurt dışında ortaöğrenimini tamamlayan öğrencilerin, Türkiye’deki üniversitelere yerleşmek için girdiği Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS/2) için artık sayılı gün kaldı. Peki, 2025 YÖS/2 sınavı ne zaman? 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı(2025-YÖS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS/2) için geri sayım başladı; Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, sınav tarihini ve detaylarını ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takviminden öğrenebiliyor. Peki, 2025 YÖS/2 sınavı ne zaman? 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı(2025-YÖS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YÖS/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2), Başkanlığımızca 19 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak.

2025 YÖS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’ye göre YÖS/2 sınav sonuçlarının Kasım ayının ortasında ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası veya aday numarası ile öğrenebilecek.

