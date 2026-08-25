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2026-2027 AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Açık lise kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

2026-2027 AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Açık lise kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

25.08.2026 14:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Açık lise kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte lise eğitimini dışarıdan tamamlamak veya yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt tarihini merak ediyor. Peki, 2026-2027 AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Açık lise kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
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Lise eğitimini açık öğretim üzerinden tamamlamak isteyen adaylar için ders seçimi, kayıt ücreti ödemesi, Halk Eğitimi Merkezleri başvurusu ve e-Devlet üzerinden yapılacak işlemler adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026-2027 AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Açık lise kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz açıklanmadı. İşlemlerin ağustos ayının sonlarında başlaması ve ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

AÖL KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

AÖL kayıt işlemleri, Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri veya MEB'in resmi sistemleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlk kez kayıt yaptıracak adaylar ile mevcut öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihlerde tamamlayabilecek.

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