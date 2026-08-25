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2026-2027 uyum haftası ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi...

2026-2027 uyum haftası ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi...

25.08.2026 13:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 uyum haftası ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi...

Okulların açılmasına kısa süre kala, bu yıl 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftasının tarihleri merak ediliyor. Peki, 2026-2027 uyum haftası ne zaman? Okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi...
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Okulların açılmasına kısa süre kala 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin katılacağı uyum haftasının tarihleri merak ediliyor. Oryantasyon süreci kapsamında öğrencilerin okula başlayacağı tarih için geri sayım başladı. Peki, 2026-2027 uyum haftası ne zaman? Okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi...

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2026-2027 UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Birinci ara tatil 16-20 Kasım 2026, birinci dönem 22 Ocak 2027 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027, ikinci dönem ise 8 Şubat 2027 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 15-19 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak ve eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

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