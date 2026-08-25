2026-2027 uyum haftası ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi...

Okulların açılmasına kısa süre kala 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin katılacağı uyum haftasının tarihleri merak ediliyor. Oryantasyon süreci kapsamında öğrencilerin okula başlayacağı tarih için geri sayım başladı. Peki, 2026-2027 uyum haftası ne zaman? Okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi...

2026-2027 UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Birinci ara tatil 16-20 Kasım 2026, birinci dönem 22 Ocak 2027 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027, ikinci dönem ise 8 Şubat 2027 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 15-19 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak ve eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.