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2026-2027 İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ilkokul 1. sınıf kayıtları nasıl yapılır?

2026-2027 İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ilkokul 1. sınıf kayıtları nasıl yapılır?

8.07.2026 19:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ilkokul 1. sınıf kayıtları nasıl yapılır?

Okul kayıt tarihi 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, velilerin odaklandığı konulardan oldu. Peki, 2026-2027 İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ilkokul 1. sınıf kayıtları nasıl yapılır?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul birinci sınıf kayıt yaşlarına ilişkin ayrıntıları duyurdu. Peki, 2026-2027 İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ilkokul 1. sınıf kayıtları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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2026-2027 İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ilkokul 1. sınıf ve anaokulu kayıtları temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla başladı. MEB, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kayıt işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden merkezi olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda öğrencilerin kayıtları, adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak yapılıyor.

MEB İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için velilerin okula giderek fiziki başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Millî Eğitim Bakanlığı, kayıt işlemlerini İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün MERNİS adres kayıt sistemi verilerini esas alarak otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda öğrenciler, ikametgâh adreslerine en yakın devlet okuluna e-Okul sistemi üzerinden doğrudan kayıt ediliyor.

e-Okul ve e-Devlet ÜZERİNDEN OKUL SORGULAMASI YAPILABİLİYOR

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okul bilgilerini e-Okul ve e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. T.C. kimlik numarası ve istenen bilgilerin sisteme girilmesiyle birlikte, öğrencinin adrese dayalı olarak kayıt yaptırıldığı ilkokul veya okul öncesi eğitim kurumu bilgilerine anında erişilebiliyor.

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