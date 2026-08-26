2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sonuçları düzeltildi mi?

26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ve toplam 391 bin 906 adayın başvurduğu sınava ait değerlendirme işlemleri nihayete erdi. Peki, 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖABT/AGS sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı resmi sınav ve sonuç takvimi doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarını 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de açıkladı.

AGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Geleceğin eğitimcileri, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden dijital sisteme giriş yaparak AGS sınav sonuçları bilgisine ulaşabilecek.

2026 AGS SONUÇLARI NEDEN KALDIRILDI?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026-MEB-AGS sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testi'nde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Adayların AGS Testi'nde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."