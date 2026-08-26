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YENİ Parti üye sayısı belli oldu: YENİ Parti 15 günde kaç üyeye ulaştı?

YENİ Parti üye sayısı belli oldu: YENİ Parti 15 günde kaç üyeye ulaştı?

26.08.2026 16:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti üye sayısı belli oldu: YENİ Parti 15 günde kaç üyeye ulaştı?

YENİ Parti, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 15 gün içinde ulaştıkları güncel üye sayısını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan duyuruda, partinin kısa sürede 503 bin 27 üyeye ulaştığı bildirildi.
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Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı YENİ Parti, örgütlenme ve üye kazanım çalışmalarına ilişkin ilk somut verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Partinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, üye sayısındaki artışa dikkat çekildi. "Birlikte kurduk, birlikte büyüyeceğiz!" ifadelerinin öne çıkarıldığı açıklamada, partinin 15 günlük süre zarfında ulaştığı üye sayısının 503 bin 27 olduğu belirtildi.

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"SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLUN"

İktidar hedefinin vurgulandığı paylaşımda, "İktidar yolunda gücümüze güç katan 503 bin 27 üyemizle büyümeye devam ediyoruz" denilerek yurttaşlara "Gelin, üye olun, söz ve karar sahibi olun!" çağrısı yapıldı. 

Partinin paylaştığı görselde kalın harflerle yer alan "15 GÜNDE 503 BİN 27 ÜYE" ve "İKTİDARA YÜRÜYORUZ!" sloganları dikkat çekti. Ayrıca yurttaşların üyelik işlemlerini gerçekleştirebilmesi için resmi üyelik adresi olan "uyelik.yeni-parti.org.tr" bağlantısı da paylaşıma eklendi.  

ÜYELER OY KULLANABİLECEK

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK sonrası 26 Ağustos tarihinde açıklamalarda bulunmuştu. Çok hızlı bir şekilde üyelik işlemlerinin yapıldığını aktaran Zeynel Emre, yaklaşan ilçe kongrelerini işaret ederek yurttaşlara şu çağrıda bulunmuştu:

"Bir kez daha şu çağrıda bulunuyoruz; bir an evvel üye olun çünkü ayın 26'sına kadar üye olanlar başlatmayı planladığımız ilçe kongrelerinde oy kullanabilecekler. O nedenle bir an önce üye olmalılar ki biz yeni dönemde üyelerimizle kurullarımızın oluşmasını yani ilçe, il başkanları ve genel başkan seçiminin yapılmasını istiyoruz. Bu demokratik sürece bir kez daha vatandaşlarımızı davet ediyorum." 

İlgili Konular: #Özgür Özel #yeni parti

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