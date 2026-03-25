ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşuyor. Peki, 2026 ALES/1 ne zaman? ALES başvuruları başladı mı? ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

2026 ALES/1 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ALES/1 başvuruları 25 Mart tarihinde başlayacak, 2 Nisan'da sona erecek. ALES geç başvuruları ise 9 Nisan 2026 günü alınacak.

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.