2026 ALES ne zaman? 2026 ALES başvuruları ne zaman başlayacak?

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitime (yüksek lisans/doktora) hazırlanan binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde. Peki, 2026 ALES ne zaman yapılacak? ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 başvuru tarihleri...

2026 ALES NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan güncel 2026 sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu yıl da üç farklı oturumda gerçekleşecek.

İşte beklenen 2026 ALES sınav tarihleri:

ALES/1 Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2026 Pazar

ALES/2 Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2026 Pazar

ALES/3 Sınav Tarihi: 29 Kasım 2026 Pazar

2026 ALES BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınava katılabilmek için adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlaması ve sınav ücretini yatırması gerekiyor.

ALES/1 Başvuru ve Sonuç Süreci:

Başvuru Tarihleri: 25 Mart – 2 Nisan 2026

Geç Başvuru Günü: 9 Nisan 2026

Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 Haziran 2026

ALES/2 Başvuru ve Sonuç Süreci:

Başvuru Tarihleri: 10 – 18 Haziran 2026

Geç Başvuru Günü: 25 Haziran 2026

Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 Ağustos 2026

ALES/3 Başvuru ve Sonuç Süreci:

Başvuru Tarihleri: 7 – 15 Ekim 2026

Geç Başvuru Günü: 21 Ekim 2026

Sonuç Açıklanma Tarihi: 17 Aralık 2026

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 ALES sınav ücreti oturum başına 850 TL olarak belirlendi.

ALES SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltilir. Bu soruların 50'si Sayısal (Matematik, Geometri, Sayısal Mantık) bölümünden, diğer 50'si ise Sözel (Türkçe, Sözel Mantık) bölümünden oluşur.

100 sorunun çözümü için adaylara verilen toplam süre 150 dakikadır.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM yönetmeliklerine göre, ALES sınavından alınan puanlar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren tam 5 yıl süreyle geçerliliğini korur.