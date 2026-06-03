Akademik kariyer basamaklarını tırmanmak ve lisansüstü eğitim hedeflerine ulaşmak isteyen binlerce adayın beklediği ALES/2 sınavının tarihinde değişiklik yaşandı. Peki, 2026 ALES sınav tarihi değişti mi? ALES sınavı ne zaman?

ALES SINAVI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri kapsamında 2026 ÖSYM Sınav Takvimi güncellendi. Bu doğrultuda, daha önce 26 Temmuz 2026 olarak açıklanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/2) tarihi 2 Ağustos 2026’ya alındı.

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava giriş belgelerinin ise ÖSYM AİS sistemi üzerinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılması beklenmektedir.