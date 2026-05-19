2026 ALES/1 oturumu 10 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sonuçları beklerken, diğer oturumlara girmek isteyen adaylar sınav takvimini araştırmaya başladı. Yılda üç kez yapılan ALES’in ikinci oturumu Temmuz ayında, üçüncü oturumu ise Kasım ayında düzenlenecek. Peki, 2026 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

ALES sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.