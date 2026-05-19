Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 DGS'ye ilişkin başvuru takvimi belli oldu. Peki, 2026 DGS hangi tarihte uygulanacak? DGS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin açıkladığı güncel sınav takvimine göre 2026-DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 Cuma günü sabah saatlerinde başladı.

Adaylar, başvurularını 2 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Belirlenen başvuru sürecinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru günü 11 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

DGS başvuruları, her yıl olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak “Başvuru Sürecindekiler” sekmesinden ilgili sınavı seçip kişisel bilgilerini kontrol ederek onaylayacak.

2026 DGS NE ZAMAN?

2026 DGS oturumunun, Temmuz ayının üçüncü haftasında, 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanıyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soruluk bir yetenek testi uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.