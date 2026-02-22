2025-2026 Eğitim yılının AÖL 2. dönem yazılı sınav tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 AÖL 2. dönem yazılı ve e-sınav tarihleri belli oldu mu? Açık lise sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

Birinci oturum, 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da; ikinci oturum aynı gün saat 14.00’te; üçüncü oturum ise 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Adaylar, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr adresinden; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr adresinden giriş yaparak sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecektir.