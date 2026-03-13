Eylül ayında başlayan yoğun eğitim maratonundaki öğrenciler ara tatilin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağını araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci için tatil kısa süre sonra başlayacak. Peki, 2026 ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil başladı mı, ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

2026 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci ara tatil bugün başlayacak. MEB resmi takvime göre 13 Mart 2026 Cuma (bugün) son ders zili çalarken 16 Mart 2026 Pazartesi itibariyle tatil başlamış olacak. Okullar ise yeniden 23 Mart 2026 Pazartesi günü açılacak.

Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 9 günlük bir dinlenme fırsatı yakalayacak ve 23 Mart Pazartesi sabahı ders başı yapacaklar.

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

Ara tatilin son günü (20 Mart Cuma) Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk geldiği ve bayramın geri kalan günleri ise hafta sonuna isabet ettiği için öğrencilere ekstra bir resmi tatil günü eklenmeyecek.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in yayımladığı 2025-2026 akademik takvimine göre karnelerin dağıtılacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih de netleşti. 26 Haziran 2026 Cuma günü derslerin son günü olacak ve öğrenciler için yaz tatili başlayacak.