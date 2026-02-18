2026 AUZEF kayıt yenileme ne zaman? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme sürecinde geri sayım sona eriyor. Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, bahar dönemi derslerine katılım sağlayamayacak. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

2026 AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;

"Değerli Öğrencilerimiz,

2025 – 2026 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlanmıştır.

Kayıt Yenileme Tarihleri : 18 Şubat 2026 - 01 Mart 2026

Ders seçim Tarihleri: 23 Şubat 2026 - 01 Mart 2026

Ders Ekle - Sil Tarihleri : 02 Mart 2026 - 08 Mart 2026

Üstten Ders Alma Tarihleri : 02 Mart 2026 - 08 Mart 2026"

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt Yenileme

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

Ödeme İşleminin Tamamlanması

AKSİS otomasyon sistemine giriş yaptıktan sonra “OBS”- “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz.

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 199,5 TL katkı payı alınmaktadır.

Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek olarak 199,5 TL yansıtılır.

Yabancı uyruklu öğrencilerden tahsil edilecek katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen esaslar çerçevesinde ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda alınmaktadır.

Kayıt Yenileme İşleminin Tamamlanması ve Ders Seçimi