BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

2026 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi kapsamında ön değerlendirme sınav süreci 15 Aralık 2025 itibarıyla başlamıştı. Ön değerlendirme uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihinde sona ermişti. Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ise 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVLARI NE ZAMAN?

30 Mart 2026 tarihinde, bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan–19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek olup, BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 27 Temmuz–28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.