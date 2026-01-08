Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.01.2026 13:09:00
Tam bursla nitelikli eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2026 yılı başvuruları başladı. Peki, 2026 Darüşşafaka Giriş Sınavı sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınav başvurusu nasıl yapılır?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, anne veya babasını kaybetmiş ve maddi imkânları yetersiz başarılı öğrencilere tam burslu ve yatılı nitelikli eğitim imkânı sunuyor. Peki, 2026 Darüşşafaka Giriş Sınavı sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

Darüşşafaka Giriş Sınavı sınavı ne zaman?

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının, maddi imkânları yetersiz ve anne ya da babasını kaybetmiş başarılı öğrencilere yönelik tam burslu ve yatılı eğitim sağlayan giriş sınavı, 17 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de 81 ilde yapılacak.

DARÜŞŞAFAKA SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan “Eğitimde Fırsat Eşitliği” protokolü kapsamında başvurular, e-Okul sistemi üzerinden 27 Mart’a kadar alınacak.

