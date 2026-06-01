ÖSYM'nin ilan ettiği 2026 sınav takvimi doğrultusunda belirlenen DGS başvuru süresi, adaylar için geri sayımı başlattı. Mayıs ayı içinde başlayan resmi başvuru süreci, kısa süre sonra sona erecek. Peki, 2026 DGS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? DGS başvuru son gün hangi gün, sınav ne zaman yapılacak?

2026 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru yapacak adayların elini çabuk tutması gerekiyor. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre 2026 DGS başvuru süreci, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 23.59'da kalıcı olarak tamamlanacak. Bu tarihten sonra yapılacak olağan başvurular sistem tarafından kabul edilmeyecek.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri tamamen dijital kanallar üzerinden yürütülüyor. Adayların başvuru merkezlerine gitmesine gerek kalmadan şu adımları takip etmesi yeterli:

İşlemler, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek yapılıyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden 2026-DGS seçilerek eğitim ve sınav merkezi tercihleri onaylanıyor.

Başvurunun geçerlilik kazanması için ÖSYM'nin anlaşmalı bankaları veya ÖSYM "ÖDEMELER" alanı üzerinden sınav ücretinin yatırılması şarttır. Ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

DGS BAŞVURUSUNU KAÇIRANLAR İÇİN GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

2 Haziran Salı gününe kadar başvurusunu tamamlayamayan veya sınav ücretini yatırmayı unutan adaylar için ÖSYM bir hak daha tanıyacak. DGS Geç Başvuru Günü takvim doğrultusunda önümüzdeki günlerde netleşecek olup, geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücreti genellikle %50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir.

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru maratonunun ardından adaylar için büyük sınav heyecanı başlayacak. ÖSYM 2026 sınav takvimine göre DGS, yaz döneminde gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri ise sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM AİS sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak.