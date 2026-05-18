2026 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sistemi üzerinden 7-14 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan binlerce hekim, yerleşecekleri uzmanlık alanlarını öğrenmek için sonuç duyurusunu beklemeye başladı. Peki, 2026 TUS 1. dönem tercih sonuçları açıklandı mı? TUS 1. dönem tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları 10 Ekim’de açıklanmıştı. Bu doğrultuda, 2026 TUS tercih sonuçlarının da bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.