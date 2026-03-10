Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun ya da eğitimlerine devam eden kişilerin uzmanlık eğitimi almak istediklerinde girmeleri zorunlu olan Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı'nın (DUS) başvuru tarihleri adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2026-DUS 1. Dönem başvuruları başladı mı? DUS başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026-DUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 17 Mart'a kadar sürecek.

2026-DUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi ya da​​​​​​​ ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2026-DUS NE ZAMAN?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.