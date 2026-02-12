Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ÖSYM takviminde belirtilen tarihlerde uygulanıyor. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınava katılacak adaylar ise sınav detaylarına ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2026 e-YDS/2 ne zaman, saat kaçta? e-YDS/2 giriş yerleri belli oldu mu? e-YDS/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

E-YDS/2 NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), 14 Şubat 2026 tarihinde uygulanacak. e-YDS 2026/2 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

E-YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni 12 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.