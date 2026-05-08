2026 e-YDTS ne zaman? e-YDTS kaç soru, kaç dakika sürüyor? e-YDTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'na (e-YDTS) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. e-YDTS, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezleri'nde dijital ortamda yapılacak.

E-YDTS NE ZAMAN?

e-YDTS sınavı için adaylar, 9 Mayıs'ta saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

E-YDTS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 9 Mayıs'ta uygulanacak e-YDTS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

E-YDTS SINAVINDA HANGİ BÖLÜMLER VAR?

e-YDTS, okuma, dinleme, konuşma ve yazma olarak dört bölümden oluşuyor.

E-YDTS SORULARI VE SÜRESİ

Okuma Bölümü: 60 dakika

Dinleme Bölümü: 30-35 dakika

Yazma Bölümü: 85 dakika

Konuşma Bölümü: 10-15

E-YDTS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr

internet adresinden öğrenebilirler.