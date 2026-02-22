2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım sürerken, sınava katılmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ve sınav takvimine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, 2026 EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor? EKPSS başvuruları nasıl yapılır? EKPSS sınav ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

4 Şubat'ta başlayan EKPSS başvuruları, 24 Şubat'ta sona erecek. Geç başvurular ise 3-4 Mart 2026 tarihinde alınacak.

EKPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

EKPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 EKPSS sınav ücreti 240 TL olarak açıklandı.

EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılacak.