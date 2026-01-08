Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan adaylar, öncelikle başvuru tarihini, ardından sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2026 EKPSS başvuruları ne zaman? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...
2026 EKPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
EKPSS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.