Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle 2026 EKPSS’ye katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav için başvurular 4-24 Şubat tarihleri arasında alınırken, sınav 19 Nisan 2026’da gerçekleştirildi. Sınavın ardından ÖSYM, sonuç tarihini sınav takvimi üzerinden duyurdu. Peki, 2026 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

EKPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.