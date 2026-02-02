EKPSS tercih sonuçları açıklandı; kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçları ÖSYM takviminde yerini alırken, kamuya atanmak isteyen binlerce engelli aday sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 2026 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2026 EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçlarının 2 Şubat 2026 Pazartesi günü açıklandığını duyurdu.

2026 EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.