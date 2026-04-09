Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan EKYS 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilmişti. EKYS sonuçları değerlendirilirken yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Peki, 2026 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre 15 Mart Pazar günü yapılan EKYS sınav sonuçları 09 Nisan 2026 tarihinden itibaren öğrenebilecek.

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve sınav puanı yer alacak.