2026 ÖSYM sınav takviminde yer alan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın başvuru ve sınav tarihleri, adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 HMGS/1 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı mı? HMGS başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 HMGS/1 NE ZAMAN?

HMGS sınav tarihi 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

2026 HMGS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

HMGS/1 başvuruları 9 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Mart 2026 tarihinde sona erecektir.

2026 HMGS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, HMGS/1 başvurularını online olarak, ÖSYM'nin başvuru sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.