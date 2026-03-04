Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.03.2026 19:08:00
Haber Merkezi
2026 HMGS/1 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı mı? HMGS başvurusu nasıl yapılır?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2026 HMGS/1 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı mı? HMGS başvurusu nasıl yapılır?

2026 ÖSYM sınav takviminde yer alan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın başvuru ve sınav tarihleri, adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 HMGS/1 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı mı? HMGS başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 HMGS/1 NE ZAMAN?

HMGS sınav tarihi 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

2026 HMGS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

HMGS/1 başvuruları 9 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Mart 2026 tarihinde sona erecektir.

2026 HMGS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, HMGS/1 başvurularını online olarak, ÖSYM'nin başvuru sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

