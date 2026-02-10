Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 13:21:00
IBB tarafından üniversite öğrencilerine veren bursun 2. taksitinin ne zaman yatırılacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2026 IBB burs ödemeleri 2. taksit yattı mı? Genç Üniversiteli bursu 2. taksit hangi ay ödenecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) bursu 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı, İstanbul'da okuyan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2026 IBB burs ödemeleri 2. taksit yattı mı? Genç Üniversiteli bursu 2. taksit hangi ay ödenecek? İşte ayrıntılar...

IBB BURS ÖDEMELERİ 2. TAKSİT YATTI MI?

IBB bursunun 2. taksiti henüz öğrencilerin hesaplarına yatırılmadı. Ancak 10 bin TL tutarındaki ikinci taksit ödemelerinin nisan ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

IBB BURS NEREYE YATACAK?

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs ödemeleri, Yapı Kredi Bankası aracılığıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor.

