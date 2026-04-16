katılan öğrencilerin yanı sıra veliler de sınava ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav için adaylar, sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladı. Peki, 2026 İOKBS Bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? İOKBS Bursluluk sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi duyurusuna göre, 2026 İOKBS bursluluk sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da yurt genelindeki tüm sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara, tüm sınıf seviyelerinde toplam 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık bir hafta önce yayımlanıyor. Bu doğrultuda, sınav yerleri ve giriş belgelerinin sınav tarihinden en az 7 gün önce, yani nisan ayının üçüncü haftasından itibaren “www.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.