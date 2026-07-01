Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları ile mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin katılım sağlayacağı 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, 2026 KPSS lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre, 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Belirlenen ana başvuru tarihlerini çeşitli nedenlerle kaçıran adaylar için ÖSYM ikinci bir şans tanımaktadır. 2026 KPSS Lisans geç başvuru günleri 22 - 23 Temmuz 2026 olarak takvime işlendi.

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvimine göre 2026 KPSS sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde belli olacak.