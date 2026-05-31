Devlet kadrolarında kalıcı bir geleceğe adım atmak ve memurluk hedefine ulaşmak amacıyla uzun süredir yoğun bir tempoda ders çalışan milyonlarca memur adayı, ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimini ilan etmesiyle birlikte takvimlerini güncellemeye başladı. Peki, 2026 KPSS Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans başvurusu başladı mı? KPSS ne zaman?

2026 KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU NE ZAMAN?

Lisans mezunlarının katılacağı KPSS maratonu Temmuz ayında başvuruların alınmasıyla start alacak. 2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları için başvurular 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri ise 22 – 23 Temmuz olarak belirlendi. Büyük gün olan sınav, 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12 – 13 Eylül tarihlerinde yapılacak olup sonuçların 7 Ekim'de açıklanması planlanıyor.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite mezunlarının ter dökeceği KPSS Ön Lisans sınavı için başvuru ekranı 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında açık olacak. Bu dönemi kaçıranlar 19 – 20 Ağustos tarihlerinde geç başvuru yapabilecekler. Ön lisans adayları için sınav tarihi 4 Ekim 2026 olarak takvime işlenirken, sonuçlar 30 Ekim tarihinde ilan edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, yılın son büyük merkezi sınavlarından biri olacak. Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Geç başvuru imkanı ise 15 – 16 Eylül tarihlerinde sunulacak. Ortaöğretim düzeyi sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek ve adaylar sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenebilecekler.