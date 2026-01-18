Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav tarihi belli oldu. Peki, 2026 KPSS ne zaman? KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Lise mezunlarının katılım sağladığı 2026 KPSS Ortaöğretim için takvim şu şekilde:

Başvuru tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç açıklanma tarihi: 19 Kasım 2026

2026 KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Lisans mezunu adayların katıldığı 2026 KPSS Lisans oturumları takvimi şöyle:

Başvuru tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026

Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

Sonuç tarihi: 7 Ekim 2026

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Ön lisans mezunlarının katılacağı 2026 KPSS Ön Lisans oturumunun takvimi:

Başvuru tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuç tarihi: 30 Ekim 2026

2026 KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların girdiği 2026 KPSS DHBT için belirlenen takvim şu şekilde:

Başvuru tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026

Sınav tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuç tarihi: 25 Kasım 2026