Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin hayalini kurduğu liselere yerleşmek için gireceği 2026 LGS sınavının tarihini açıkladı. Peki, 2026 LGS başvuruları başladı mı? Liselere Geçiş Sistemi başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman? İşte ayrıntılar...

2026 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılına ilişkin resmi başvuru kılavuzunun nisan ayının ilk haftasında yayımlanması, başvuruların ise Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezi Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.

2026 LGS SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılı LGS kapsamında sayısal ve sözel oturumlar, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

LGS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU VAR?

Sözel Bölüm (1. Oturum): Türkçe (20), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10) ve Yabancı Dil (10) olmak üzere toplam 50 soru sorulur. Süre 75 dakikadır.

Sayısal Bölüm (2. Oturum): Matematik (20) ve Fen Bilimleri (20) olmak üzere toplam 40 soru yöneltilir. Bu zorlu oturum için adaylara 80 dakika süre tanınır.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayında ter döken öğrenciler için heyecanlı bekleyiş temmuz ayında sona erecek. MEB takvimine göre 2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 Cuma günü "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilmesi planlanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve öğrenciler aldıkları puanlara göre merkezi veya yerel yerleştirme ile liselere yerleşecekler.