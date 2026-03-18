Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin hayallerindeki liseye girmek için hazırlandığı 2026 LGS sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Peki, 2026 LGS ne zaman? LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı 2026 LGS sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

2026 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

026 yılı için resmi başvuru kılavuzunun nisan ayının ilk haftasında yayımlanması ve başvuruların Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.

LGS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU VAR?

Sözel Bölüm (1. Oturum): Türkçe (20), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10) ve Yabancı Dil (10) olmak üzere toplam 50 soru sorulur. Süre 75 dakikadır.

Sayısal Bölüm (2. Oturum): Matematik (20) ve Fen Bilimleri (20) olmak üzere toplam 40 soru yöneltilir. Bu zorlu oturum için adaylara 80 dakika süre tanınır.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayında ter döken öğrenciler için heyecanlı bekleyiş temmuz ayında sona erecek. MEB takvimine göre 2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 Cuma günü "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilmesi planlanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve öğrenciler aldıkları puanlara göre merkezi veya yerel yerleştirme ile liselere yerleşecekler.